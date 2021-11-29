Інтер хоче підсилитись захисником Шахтаря: вартість може відлякати італійців

Інтер після перемоги над Шахтарем у Лізі чемпіонів зацікавився захисником "гірників". Італійський клуб не проти підписати Додо.

Підсилення оборони

23-річного захисника розглядають на місце Дензела Дюмфріса. Нідерландський футболіст, який за 15 матчів віддав три асисти, зовсім не виправдовує довіру тренерського штабу. Тому "нерадзуррі" шукають підсилення на цю позицію.

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Головний наставник італійського клубу зацікавлений у придбанні гравця "гірників". Але Інтер може налякати вартість трансферу Додо. Шахтар хоче виручити за продаж бразильця солідну суму у розмірі мінімум 25 мільйонів євро.

У Додо є чинний контракт із донецьким клубом, який розрахований до кінця серпня 2025 року. За даними Transfermarkt, його вартість складає 20 мільйонів євро.

Інтер після 14-ти зіграних турів замикає трійку лідерів італійської Серії А. У Лізі чемпіонів після 5-ти турів групового раунду "нерадзуррі" посідають друге місце у групі D, у якій виступає донецький Шахтар. Щоправда, "гірники" вже втратили усі шанси на єврокубкову весну.

Нагадаємо, що Шахтара та Інтер двічі грали у цьогорічній Лізі чемпіонів. Перша зустріч завершилась нульовою мировою, а ось у другому матчі італійці переграли вдома підопічних Роберто Де Дзербі (2:0).

Кар'єра Додо у Шахтарі