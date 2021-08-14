Динамо зіграє з Інтером: онлайн-трансляція матчу

Київське Динамо зіграє з чемпіоном Італії міланським Інтером товариський матч. Команди зустрінуться 14 серпня у Монці на стадіоні Brianteo.

Поєдинок між Інтером та Динамо розпочнеться о 19:30 за київським часом. Команди вперше зіграють товариський поєдинок між собою.

До речі Лідер Динамо отримав пропозицію безкоштовно переїхати в Італію

В Україні матч Інтер – Динамо в прямому ефірі покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25.

Також товариську гру Інтер – Динамо можна переглянути онлайн. Трансляцію поєдинку проведе ютуб-канал київського Динамо та FootballHub.

На FootballHub студія розпочнеться о 18:30.

Інтер – Динамо: онлайн-трансляція матчу