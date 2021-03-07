Чи зможе Аталанта Маліновського та Коваленка перемогти Інтер: прогноз

Інтер 8 березня у рамках 26 туру зіграє проти Аталанти. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Інтер – Аталанта: перед матчем

Аталанта Руслана Маліновського та Віктора Коваленка поїде у гості до лідера сезону у Серії А Інтера. "Нерадзуррі" у попередньому турі з труднощами здолав Парму (1:2), а Аталанта вдома розгромила Кротоне (5:1).

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Інтер вже протягом 9 поєдинків не знає смаку поразок. Востаннє підопічні Антоніо Конте йшли з поля переможеними 6 січня, коли поступились Сампдорії (2:1).

Між клубами рівно 10 очків різниці у таблиці чемпіонату Італії. Між ними розташовуються Ювентус та Мілан, які поступають лідеру 7 та 6 пунктами відповідно.

У внутрішньому чемпіонаті клуби 123 рази зустрічались на одному полі. Тут істотною перевагою володіють господарі матчу – 66 звитяг. Лише у 25 поєдинках успіх святкував клуб із Бергамо.

Прогноз від Favbet

Центральний матч 26 туру Серії А Інтер – Аталанта відбудеться 8 березня о 21:45.

Інтер підходить до зустрічі у ролі фаворита, тому не дивно, що букмекери віддають перемогу саме "нерадзуррі" – 2,06. У звитягу Аталанти вірять, але не з такою впевненістю – 3,65. Нічия у цьому матчі також не є виключенням – 3,65.

З рахунком 1:0 на користь господарів швидше за все завершиться це протистояння – 3,80. Мінімальна перемога гостей (0:1) теж оцінена доволі непогано, тому можна зробити ставку з коефіцієнтом 5,20.

Хто може забити гол? Найкращий коефіцієнт віддають головного бомбардиру серед обох команд Ромелу Лукаку – 2,00. Не слід списувати з авторів результативних ударів і Лаутаро Мартінеса та Дувана Сапату – по 2,50.

Цікаво, що експерти вважають, що комусь із гравців не вдасться оформити дубль або забити ще більше голів. На два або більше гольових пострілів Лукаку стоїть коефіцієнт 8,00.