Інсіньє забив скажений гол у матчі Італія – Бельгія на Євро-2020: відео

Збірна Італії забила другий гол у ворота Бельгії наприкінці першого тайму 1/4 фіналу Євро-2020. Справжній шедевр вдався Лоренцо Інсіньє з Наполі.

Італія перемагає Бельгію

На 44 хвилині гри захисники Бельгії дали надто багато простору та часу Інсіньє, щоб зміститися до штрафного майданчика бельгійців.

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Інсіньє зробив фірмове зміщення та завдав красивого обвідного удару у верхній кут. Тібо Куртуа не мав шансів врятувати Бельгію.

Відео голу Інсіньє