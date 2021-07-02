Інсіньє забив скажений гол у матчі Італія – Бельгія на Євро-2020: відео
2 липня 2021 , 22:58Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Збірна Італії забила другий гол у ворота Бельгії наприкінці першого тайму 1/4 фіналу Євро-2020. Справжній шедевр вдався Лоренцо Інсіньє з Наполі.
Італія перемагає Бельгію
На 44 хвилині гри захисники Бельгії дали надто багато простору та часу Інсіньє, щоб зміститися до штрафного майданчика бельгійців.
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Інсіньє зробив фірмове зміщення та завдав красивого обвідного удару у верхній кут. Тібо Куртуа не мав шансів врятувати Бельгію.
Відео голу Інсіньє
- Відразу після голу Італії бельгійська команда зуміла скоротити рахунок. Бельгія заробила пенальті, який вміло реалізував Ромелу Лукаку. Після першого тайму рахунок у грі 2:1 на користь Італії.