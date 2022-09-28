Піде чи дограє кар'єру у Парижі: Мессі визначився зі своїм майбутній у ПСЖ

Дороги французького ПСЖ та Ліонеля Мессі невдовзі можуть розійтись. Аргентинець не збирається продовжувати співпрацю з парижанами.

Покине Париж

Зірковий форвард не планує підписувати новий контракт із клубом зі столиці Франції. Це говорить про те, що влітку 2023 року Ліонель Мессі стане вільним агентом.

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Можливо, аргентинець роздумує над закінчення футбольної кар'єри. Якщо ні, то наступному клубу футболіст дістанеться безкоштовно, але далеко не кожен клуб дозволить собі виплачувати шалену зарплату Лео.

Кар'єра Ліонеля Мессі у ПСЖ

Мессі у Барселоні та Мессі у ПСЖ, це вже різні речі. Ліонель стабільно виходить у стартовому складі парижан, але він не показує вже ту гру, яку демонстрував у каталонському клубі, де був однозначним лідером команди.

Нагадаємо, що у Франції нападник вже перебуває понад більше року. 10 серпня 2021 року Мессі підписав контракт із ПСЖ.

У футболці паризького клубу провів вже 45 матчів, у яких наколотив 17 голів та зробив 23 результативні передачі.

Мессі разом із ПСЖ лідирує у французькій лізі 1. За вісім турів парижани набрали 22 очки.

Контракт Мессі з ПСЖ розрахований до кінця червня 2023 року. Щоправда, в угоді є опція пролонгації співпраці ще на один рік.