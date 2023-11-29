Під прицілом грандів: європейські клуби відправили скаутів стежити за Судаковим

Георгій Судаков допоміг Шахтарю вдруге перемогти Антверпен у груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/2024. 21-річний півзахисник "гірників" не став найкращим футболістом матчу, але це не заваджає йому бути під прицілом топових клубів Європи.

Вихованець донецького Шахтаря потрапив в інтереси не лише туринського Ювентуса, зацікавленість якого у ЗМІ приписують вже давно. Підігріває цю тему ще й відомий інсайдер Фабріціо Романо, який робив багато вкидів в інфопростір по трансферах Михайла Мудрика та Анатолія Трубіна, які у підсумку перейшли у Челсі та Бенфіку.

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Зацікавленість звідусіль

Тепер авторитетний інсайдер взявся за сватання Георгія Судакова. За його інформацією, за атакувальним півзахисником "кротів" стежать багато клубів із Німеччини, Англії та Італії.

Усі вони вже відправили своїх скаутів, аби ті пильно стежили за футболістом Шахтаря та збірної України. Однак найбільшою проблемою для зацікавлених клубів буде фінансові смаки "гірників", які хочуть заробити на трансфері Судакова чималеньку суму.

Романо повідомив, що Шахтар хоче отримати за Георгія суму, яка буде близькою до тієї, що клуб заробив за Михайла Мудрика від лондонського Челсі.

Інсайдер впевнений, що ці забаганки донеччан не відлякають зацікавлені клуби, а переїзд Судакова в європейський клуб відбудеться вже у новому 2024-му році.

У Судакова є довготривалий контракт із "гірниками" до кінця червня 2028-го. У цьому сезоні Георгій став новою десяткою Шахтаря, за який провів вже 83 поєдинки (по 13 голів та асистів).

Відзначимо, що у 2023-му році Шахтарю залишилось зіграти лише чотири матчі, один із яких у Лізі чемпіонів проти Порту, де визначиться доля учасника плей-оф ЛЧ та того, хто опуститься у Лігу Європи. Також попереду у "кротів" матчі УПЛ проти Металіста 1925 та Вереса. Також 18 грудня команда Маріно Пушича проведе товариську гру із Авіспою Фукуокою.