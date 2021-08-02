Зоря завдяки хет-трику Кочергіна розтрощила Інгулець: відео

У понеділок, 2 серпня, Зоря та Інгулець зіграли заключний матч 2 туру нового сезону української Прем'єр-ліги. Луганчани впевнено здолали господарів поля.

Інгулець – Зоря 1:5

Голи: Сітало, 75 – Кочергін, 5, 7, 51, Крістіан, 83, Фрімпонг, 90+2

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Луганський колектив просто шокував Інгулець на старті матчу. Вже на 5-й хвилині Кочергін відкрив рахунок, влучно пробивши під поперечину, завершуючи відскік від захисника в зону перед штрафним при подачі кутового з правого флангу.

Відео першого голу Кочергіна

А за 2 хвилини той же Владислав подвоїв перевагу гостей. Аллах'яр в лівому фланзі атаки перехопив невдалий пас Гальчука зі штрафної, покотив уздовж штрафного, а Громов скинув під розстріл для Кочергіна.

Відео другого голу Кочергіна

На цьому інтрига у матчі не пала. Всередині першого тайму Опанасенко різким ударом з лівого флангу ловив Шевченко на виході з воріт, але голкіпер впорався. Зоря також відповіла – Шахаб головою з кількох метрів до воріт замикав подачу Хомченовського з лівого флангу, але влучив у голкіпера.

Після перерви Кочергіна вже було не зупинити. Шахаб передачею в правий фланг штрафної знайшов Владислава, який пробив навмання в ближній кут, а голкіпер проспав.

Відео третього голу Кочергіна

На 75-й хвилині Інгульцю вдалося розмочити свій нуль на табло, але це не врятувало петрівців. Полегенько зачепився за м'яч у чужій штрафній на своєму фланзі, після чого прострілив під удар в дотик для Сітало.

Відео голу Сітало

Згодом Зоря знову зробила рахунок розгромним. Простріл Булеци з лівого флангу штрафний дивом дійшов до Крістіана, якому залишалося просто підставити ногу. А наприкінці матчу луганчани і зовсім розтрощили господарів. Відзначився Фрімпонг – 1:5.

У підсумку, Зоря здобула свою першу перемогу у нинішньому розіграші УПЛ та з трьома очками піднялася на 7 позицію. Інгулець з нулем йде на 15 місці в таблиці.

Інгулець – Зоря відеоогляд