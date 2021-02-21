Інгулець та Ворскла зіграли у бойову нічию у матчі з двома пенальті: відео

У неділю, 21 лютого, Інгулець зіграв проти Ворскли у рамках 15 туру УПЛ. Команди не змогли визначити сильнішого у Полтаві.

Інгулець – Ворскла 2:2

Голи: Бартуловіч, 22 (п), Сітчінава, 62 – Степанюк, 49, Кулач, 75 (п)

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Фаворитом цього протистояння була полтавська команда, але першими рахунок у зустрічі забили господарі. Штатний пенальтист Інгульця Бартуловіч не схибив з 11 метрів – 1:0.

На цьому господарі не зупинились. Класну передачу було виконано на хід на Козаку. Але голкіпер Різник був першим на м'ячі. Після розіграшу кутового полтавські футболісти сигналізували арбітру зустрічі про гру рукою, але суддя на виконання штрафного для Інгульця.

Матч був майже без моментів, більшу частину часу м'яч тримався у центрі поля. Наприкінці тайму чудовий момент зрівняти рахунок змарнувала Ворскла. Кане зробив навісну передачу на голову Кулача, але м'яч пролетів повз стійку.

Ще один момент не змогли реалізувати гравці з Полтави. Цитаішвілі загубили суперники у штрафному, але голкіпер був на місці. Перша 45-хвилинка завершилась за мінімальної переваги Інгульця – 1:0.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Спекотна боротьба

Швидкий гол вдався гостям у другому таймі. Чеснаков скинув головою м'яч на Степанюка, якого жоден гравець Інгульця не прикривав. "Ворсклянин" без проблем пробив у дальній кут воріт – 1:1.

Відео голу Степанюка

Доволі гострий удар вдався Сітчінаві, але м'яч пролетів повз володіння Ворскли. Класна контратака вдалась Інгульцю. Запорожець розкішну передачу віддав на Сітчінаву, який розібрався з Яворським – 2:1.

Відео, як Сітчінава вивів Інгулець вперед

Команди мало декілька нагород забити, але не вистачало останнього удару.

У середині другого тайму полтавські футболісти отримали шанс зрівняти рахунок вдруге у цьому матчі. Яворський та Степанюк впали у боротьбі в штрафному суперника – арбітр призначив пенальті. До позначки підійшов Кулач та легко розвів м'яч та воротаря у різні кути воріт – 2:2.

Другий гол Ворскли: відео

Самовіддано грали футболісти обох команд. Після голу Ворскли багато боротьби було на футбольному полі. Як не старались команди, але забити жодній з них не вдалось. У підсумку – 2:2 бойова нічия.