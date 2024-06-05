Амбітна перемога перед Олімпіадою: збірна України U-23 розгромила молодіжку Індонезії

Збірна України U-23 успішно розпочала виступи на міжнародному турнірі Моріса Ревелло у Франції. У стартовому поєдинку підопічні Руслана Ротаня здобули впевнену перемогу над командою Індонезії U-20.

Індонезія U-20 – Україна U-23 – 0:3

Голи: Геннадій Синчук, 9, Микола Михайленко, 30, Олег Федор, 59

У понеділок, 4 червня, олімпійська збірна України з футболу розпочала свій виступ на міжнародному турнірі Моріса Ревелло у Франції поєдинком із командою Індонезії U-20, пише 24 Канал.

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Олімпійська збірна Ротаня здобула розгромну перемогу

У межах підготовки до літніх Ігор-2024 підопічні Руслана Ротаня провели навчально-тренувальний збір, а тепер стартували на змаганнях. Першу гру, проти Індонезії, "синьо-жовті" проводили в місті Вітроль.

Перший тайм пройшов за тотального домінування української команди. Невдовзі після початку зустрічі міг забивати Волошин. І швидкий гол таки стався – на 9-й хвилині Синчук замкнув подачу Драмбаєва.

У середині першого тайму українці подвоїли власну перевагу, коли обікрали суперників біля їхніх воріт: влучного удару завдав Михайленко.

А після перерви, на 59-й хвилині, "синьо-жовті" забили втретє – Федор замкнув подачу Синчука. Фінальний свисток арбітра зафіксував розгромну перемогу підопічних Руслана Ротаня з рахунком 3:0.

Відеоогляд матчу Індонезія U-20 – Україна U-23

Наступний поєдинок на міжнародному турнірі олімпійська збірна України проведе 6 червня проти команди Італії.