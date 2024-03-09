Особистий рекорд: Костюк в Індіан-Веллсі переграла японку та пробилася в 1/16 фіналу – відео

На турнірі серії WTA 1000 в Індіан-Веллсі відбулися перші матчі 1/32 фіналу. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з японською тенісисткою Маї Хонтамою.

Марта Костюк – Маї Хонтама 2:0 (6:4, 6:2)

Це була перша очна зустріч між суперницями. Поєдинок тривав 1 годину 19 хвилин та закінчився впевненою перемогою третьої ракетки України, пише 24 Канал.

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Старт матчу був дуже рівним, обидві тенісистки взяли по два гейми на своїй подачі, після чого японка зробила брейк "під нуль". Проте Марта змогла одразу ж відновити паритет, а вирішальним став десятий гейм, в якому Хонтама не змогла захистити свою подачу – 6:4.

У другому сеті все вже було простіше для Марти Костюк. Українська тенісистка одразу зробила ривок 4:0, після чого тенісистки обмінювалися виключно брейками – 6:2.

Протягом матчу Марта Костюк зробила 2 ейси при 5 подвійних помилках, реалізувала 6 з 11 брейк-поінтів та виграла 6 із 9 геймів на своїй подачі.

Дивіться відеоогляд матчу Костюк – Хонтама

Зазначимо, що вихід у третій раунд турніру в Індіан-Веллс є особистим рекордом для українки на цьому турнірі. В 1/16 фіналу вона зіграє проти сьомої ракетки світу та чинної чемпіонки Вімблдона Маркети Вондроушової.

. У другому колі "тисячника" в Індіан-Веллсі зіграють ще чотири українки: Ангеліна Калініна, Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Матчі відбудуться 9-10 березня.