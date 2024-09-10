"Напав одним із перших": олімпійська чемпіонка розплакалася через цькування від Ілона Маска

На Олімпійських іграх-2024 відбувся гучний скандал, в епіцентрі якого опинилася алжирська боксерка Іман Хеліф. У багатьох були сумніви щодо її статі й це трансформувалося в масові знущання в соцмережах.

Попри всі труднощі через гендерний скандал, вона врешті-решт виграла "золото". Після закінчення ж змагань представниця Алжиру подала скаргу на соцмережу Ілона Маска.

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Складний період через ненависть, яку розпалив Маск

Головним відповідачем став X (твітер в минулому). Згідно з французьким законодавством, це означає, що позов подано проти неназваних осіб, але відомо, що в ньому фігурували імена Ілона Маска, Джоан Роулінг та Дональда Трампа.

Спортсменка розповіла детальніше про цькування в її бік. Серед іншого чемпіонка заявила, що одним із перших почав її ображати мільярдер Ілон Маск. Згадуючи це, вона не стримала сліз:

Ілон Маск був одним із перших, хто напав на мене під час цієї кампанії ненависті. Він опублікував це відео, і воно було ретвітнуте. Так що він був одним із перших, хто поширив цей галас, цю кампанію проти мене. Я сказала б… Ви мене ненавидите, але ви мене навіть не знаєте. Я навіть не знаю, чому ви очолили цю атаку. Ви були жорстокі зі мною, жорстокі з моєю родиною, з моєю матір'ю.

Дивіться відео з емоційною промовою Іман Хеліф

Нагадаємо, що скандал розгорівся на Іграх у Парижі після перемоги Іман Хеліф над Анджелою Каріні вже на 46-й секунді. Тоді італійка відмовилась від продовження бою, заявивши, що ще ніколи не отримувала настільки сильних ударів.

У соцмережах одразу пригадали, що Хеліф дискваліфікували на попередньому чемпіонаті світу через провалений "гендерний тест".

Важливо. Іман Хеліф народилася та виросла жінкою. У деяких цисгендерних жінок є XY-хромосоми та підвищений рівень тестостерону через особливості статевого розвитку, саме таку особливість і має олімпійська чемпіонка.

Зазначимо, що після звинувачення у кіберпереслідуванні боксерки британська письменниця Джоан Роулінг видалила 27 дописів.