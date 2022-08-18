Жарт Ілона Маска різко підняв вартість акцій Манчестер Юнайтед

Відомий бізнесмен розповсюдив чутки про можливу покупку англійського клубу на фоні його невдач на старті. Однак його пост викликав підйом ціни на акції МЮ

На днях Манчестер Юнайтед став об'єктом обговорення у твітері. Все через вогняний пост від відомого бізнесмена та винахідника Ілона Маска.

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Американець заявив, що хоче купити клуб з "Олд Траффорд". Пізніше виявилось, що це був такий жарт від бізнесмена. Однак навіть такий невинний пост повпливав на фінансове становище у клубі.

Заява Маска спричинила підйом цін на акції Манчестер Юнайтед. Початковий стрибок зафіксований на рівні 17%, але у підсумку він закріпився на позначці 3,6%. Нині акції клубу оцінюються майже у 2 мільярди доларів.

Кепські справи у команді

Скоріше за все, такий жарт Маска був викликаний провалом Манчестер Юнайтед на старті сезону. Цього літа клуб призначив нового тренера – Еріка тен Хага із Аякса.

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Також МЮ був активним на трансферному ринку і посилився за допомогою підписання Крістіана Еріксена, Лісандро Мартінеса та Тайрелла Маласії. Однак команда почала сезон з двох поразок – 1:2 від Брайтона та 0:4 від Брентфорда. Наступний поєдинок МЮ проведе у понеділок, 22 серпня, проти Ліверпуля на своєму полі.