Перший млинець нанівець: Забарний став найгіршим гравцем у своєму дебютному поєдинку в АПЛ

Український захисник провів не найкращий дебютний поєдинок в Англійській Прем'єр-лізі. Забарному ще є чого вчитися.

Клуб українського центрбека Борнмут поступився Брайтону з рахунком 0:2. Ілля Забарний отримав найнижчу оцінку у матчі.

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Захисник збірної України вперше вийшов на поле у футболці "вишень" в рамках Англійської Прем'єр-ліги. Дебют Забарного відбувся у програному матчі Борнмута. Сам ж захисник не встиг продемонструвати усі свої найкращі якості. Забарному банально не вистачило часу, оскільки він з'явився на полі аж на 85-ій хвилині зустрічі, замінивши Маркоса Сенесі.

Вже на 90+1 хвилині матчу Забарний не зміг завадити Брайтону забити свій другий гол у поєдинку. Гравець "чайок" Хуліо Енкісо обіграв Забарного в карному майданчику Борнмута та з близької дистанції розстріляв голкіпера "вишень". Українець не вгадав з підкатом.

Статистичний портал Sofascore оцінив короткий виступ молодого центрбека у 6,0 бала, що теоретично і зробило Іллю Забарного найгіршим гравцем матчу. Найкращим ж футболістом дуелі став півзахисник Борнмута Хефферсон Лерма, який отримав оцінку 7,9 за свій виступ.

Наступний матч, у якому себе зможе проявити Ілля Забарний, стане зустріч з Лестером в рамках 30-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Поєдинок відбудеться 8-го квітня о 17:00. Нагадаємо, що наразі "вишні" посідають 18-е місце у турнірній таблиці, перебуваючи у зоні вильоту. Хоча Вест Хем, Евертон та Ноттінгем Форест мають так само 27 очок у активі, проте займають три вищі позиції.

Забарний в Борнмуті