Забарний поповнить український легіон АПЛ: став відомий клуб, куди перейде захисник Динамо

В останній день трансферного вікна в Англії київське Динамо готує ще один мегатрансфер. Один з найкращих вихованців столичного клубу буде рятувати аутсайдера АПЛ від пониження в класі.

За повідомленням джерела, захисник Динамо Ілля Забарний стане гравцем англійського Борнмута. У вівторок футболіст вирушить з Анталії, де "біло-сині" проводять збір, до Англії.

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Перехід Забарного може стати рекордним для Динамо

За трансфер одного зі своїх лідерів кияни отримають солідну компенсацію. Борнмут заплатить за талановитого захисника 26 мільйонів євро плюс 20% з наступного продажу.

Очікується, що у вівторок, 31 січня, Забарний пройде медогляд і підпише контракт зі своїм новим клубом.

Нагадаємо, що в минулому році Динамо продало в Евертон Віталія Миколенка за 23,5 мільйонів євро. Також варто додати, що ймовірний трансфер Забарного може стати рекордним для киян. Наразі пальму першості тримає перехід Андрія Ярмоленка до Борусії Дортмунд за 25 мільйонів євро.

У разі переходу Забарного до Борнмута український легіон АПЛ збільшиться до п'яти футболістів. На даний момент у Прем'єр-лізі виступають Олександр Зінченко (Арсенал), Віталій Миколенко (Евертон), Михайло Мудрик (Челсі) та Єгор Ярмолюк (Брентфорд).

Що відомо про новий клуб Забарного

Клуб Борнмут був заснований у 1890 році.

"Вишні", як їх називають уболівальники, лише у сезоні 2015/16 вперше вийшли до Прем'єр-ліги, де втрималися п'ять сезонів.

Після вильоту в Чемпіоншип, у сезоні 2022/23 команда повернулася до елітного дивізіону Англії.

Після 20 зіграних матчів "чорно-червоні" знаходяться у зоні вильоту, займаючи 18 місце в турнірній таблиці.

Команду тренує 39-річний Гарі О'Ніл.

Раніше повідомлялося, що Забарним цікавиться Астон Вілла.