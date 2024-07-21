Схоже, що трансферу в Арсенал не буде: Забарний продовжив контракт з Борнмутом

21 липня 2024, 14:00
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Джерело:

ФК Борнмут

Ілля Забарний підписав нову угоду з Борнмутом. Український футболіст залишається в англійському клбу ще на кілька років.

Зовсім нещодавно з'явилася інформація, що Ілля Забарний готується до переходу в лондонський Арсенал. Борнмут готовий був розглянути пропозицію, яка перевищить 40 мільйонів фунтів. 

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Новий контракт Забарного з Борнмутом

Український захисник та англійський клуб підписали нову угоду, яка розрахована до 2029 року. 

Довідка. У сезоні-2023/2024 Ілля Забарний зіграв 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив один гол.

Кар'єра Забарного в Борнмуті: головне

  • Перейшов у англійський клуб у 2023 році з київського Динамо. 
  • Сума трансферу становила 22,7 мільйона євро.
  • Цей трансфер став другим вдалим у киян за останні роки.
  • Забарний дебютував за Борнмут на початку квітня 2023 року. Його гру оцінили як найгіршу в цьому поєдинку.
  • Згодом українець кілька разів отримував звання найкращого гравця команди.
  • За підсумками сезону-2023/2024 Ілля Забарний став найкращим гравцем.
  • Також українець став найкращим молодим гравцем за кількістю ігрового часу. 
Автор: Валерія Фургалець