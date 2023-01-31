Десятий українець в АПЛ: Ілля Забарний офіційно перейшов з Динамо у Борнмут

Захисник збірної України тепер буде виступати у складі аутсайдера чемпіонату Англії. За його трансфер київський клуб отримав солідні гроші.

Київське Динамо втратило ще одного лідера цієї зими. На початку січня команду залишив вінгер Віктор Циганков, який став футболістом Жирони.

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Тепер же в останній день трансферного вікна "біло-сині" зуміли продати центрального захисника Іллю Забарного. 20-річний уродженець Києва перейшов до англійського Борнмута, про що повідомив офіційний сайт Динамо.

Ще один українець в АПЛ

Захисник збірної України підписав з представником УПЛ п'ятирічний контракт. За інформацією різних ЗМІ, Борнмут заплатив Динамо за Забарного 25 мільйонів євро. Також кияни мають отримати 20% від наступного продажу Іллі.

Відзначимо, що минулого літа Борнмут повернувся в АПЛ і наразі бореться за виживання. Підопічні Гарі О'Ніла посідають 18 місце, але поступаються 17-му Вулверхемптону, який вже у рятівній зоні, лише через різницю голів.

Історія розвитку Забарного

. Конкурентом Забарного та Борнмута у боротьбі за виживання буде Евертон, за який виступає Віталій Миколенко. Мерсисайдці йдуть 19-ими, у двох очках позаду "вишень".

Забарний є вихованцем Динамо, за дорослу команду якого заххисник дебютував у 2019 році. За цей час Ілля став незамінним гравцем основи, провівши 84 поєдинків за "біло-синіх" та забивши один гол.

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Разом із "біло-синіми" оборонець виграв по одному чемпіонату, Кубку та Суперкубку України. Крім того, у 2020 році Забарний дебютував за збірну України і до сьогодні награв за неї 24 матчі. Разом із "синьо-жовтими" гравець доходив до 1/4 фіналу Євро-2020.

. Забарний став десятим українцем, який зіграє в АПЛ. Раніше у найвищому дивізіоні чемпіонату Англії пограли Євтушок, Лужний, Ребров, Шевченко, Воронін, Ярмоленко, Зінченко, Миколенко та Мудрик.