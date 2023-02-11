Дебют Забарного в АПЛ відкладається: тренер Борнмута пояснив відсутність ексдинамівця у заявці
Джерело:Bournemouth Echo
У суботу, 11 лютого, у матчі 23 туру АПЛ Борнмут на своєму полі прийматиме одного з лідерів чемпіонату Ньюкасл. У цьому поєдинку тренер "вишень" не зможе розраховувати на допомогу українця.
Уболівальникам доведеться почекати дебюту Іллі Забарного у складі своєї нової команди. Січневе придбання Борнмута продовжує відновлюватися після травми.
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Борнмут не розраховує на допомогу Забарного в матчі з Ньюкаслом
Український захисник їздив з командою в Брайтон минулими вихідними, але не потрапив у заявку на матч. Тоді головний тренер команди Гарі О'Ніл пояснив відсутність у складі українця травмою. Забарний отримав удар на одному з останніх тренувань в Динамо.
"Його відновлення триватиме трохи довше. Як довго – точно не знаю. Він виглядає дуже міцним хлопцем. Хоче швидше зіграти.
У нього невелика проблема зі ступнею або кісточкою. Нам потрібно робити те, що буде для нього правильним. Не знаю, скільки він пропустить, але проти Ньюкасла не зіграє", – сказав О'Ніл на перематчевій пресконференції.
- Наразі Борнмут знаходиться на дні турнірної таблиці, займаючи передостанню 19-ту сходинку.
- В активі підопічних О'Ніла 17 пунктів, а від рятівного місця відділяє 4 очка.