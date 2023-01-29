Захисник збірної України може переїхати на "Туманний Альбіон": Динамо втратить ще одного лідера

29 січня 2023, 14:44
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Джерело:

The Sun

Київське Динамо не планує поступатись Шахтарю на трансферному ринку. Хоча до суми трансферів своїх футболістів киянам ще дуже далеко.

Слідом за Віктором Циганковим, який перейшов в іспанську Жирону, Динамо може покинути Ілля Забарний. 20-річним захисником цікавиться англійська Астон Вілла.

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Клуби АПЛ скупляють українців

"Леви" готові заплатити за українця 13 мільйонів фунтів, а трансфером динамівця особисто зацікавлений головний тренер Астон Вілли Унаї Емері.

Іспанський спеціаліст розгледів у Забарному підсилення лінії захисту англійського клубу, сам наставник вважає Іллю дуже перспективним оборонцем, який зможе зробити захист його клубу більш надійним.

Потенційний покупець Забарного йде лише на 11-й сходинці турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 28 очок після 20 зіграних матчів.

Якщо це станеться, то Забарний стане п'ятим українцем, який виступає в АПЛ. На англійських полях вже феєрять Ярмолюк, Зінченко, Миколенко та Мудрик. Наразі Ілля разом із Динамо готується до другої частини сезону у Туреччині.

Що відомо про кар'єру Іллі Забарного

  • Ілля Забарний – вихованець київського Динамо. До головної команди киян приєднався на початку серпня 2020 року. Є гравцем основи та завдяки своїм виступам за киян отримав виклик у національну збірну України.
  • Центрбек пов'язаний із "біло-синіми" контрактом, який розрахований до кінця червня 2026 року. Transfermarkt оцінює вартість захисника у 15 мільйонів євро.
  • У сезоні-2022/2023 Забарний відіграв за киян 25 матчів. Загалом у футболці головної команди Динамо вже провів 84 поєдинки, у яких відзначився 1 голом та 2 асистами.
Автор: Софія Кулай