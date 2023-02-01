Стане українським жахом для нападників в АПЛ: Забарний визначився з ігровим номером у Борнмуті

Київське Динамо оформило другий гучний трансфер свого лідерів у зимове міжсезоння-2022/2023. "Біло-сині" продали центрального захисника Іллю Забарного.

20-рінчий центральний захисник продовжить свою кар'єру в англійському Борнмуті. Забарний підписав контракт із клубом АПЛ до кінця червня 2028 року.

До теми Десятий українець в АПЛ: Ілля Забарний офіційно перейшов з Динамо у Борнмут

Оновлений номер в АПЛ

Визначився Ілля з ігровим номером. У Борнмуті українець гратиме під 27-м номером. Натомість у київському Динамо Забарний виступав із 25-м номером на спині.

Забарний став четвертим футболістом основи киян, який покинув команду взимку 2023 року. До цього Динамо оформило трансфер правого вінгера Віктора Циганкова в іспанську Жирону. Також в оренду у ПАОК та Омонію проїхали Томаш Кендзьора та Артем Бєсєдін відповідно.

Ілля буде десятим українським футболістом, який виступає чи виступав в АПЛ. Наразі в англійській першості грає четверо українців – Ярмолюк (Брентфорд), Зінченко (Арсенал), Мудрик (Челсі) та Миколенко (Евертон).



Ілля Забарний – гравець Борнмута / Фото з твітеру англійського клубу

Забарний перейшов до аутсайдера АПЛ. Борнмут після 20 зіграних матчів йде у зоні вильоту – 18-те місце серед 20 клубів. Нова команда Іллі має у своєму активі 17 очок, що лише на два бали більше, аніж має Евертон Миколенка та остання команда АПЛ Саутгемптон.

Тому Забарний разом із Бормутом боротимуться за збереження прописки в АПЛ.

Наступний матч Борнмут зіграє 4 лютого проти Брайтона. Це буде виїзний поєдинок для нової команди Забарного проти підопічних колишнього тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Ілля Забарний – вихованець Динамо, який відіграв за головну команду киян 84 матчі. У своєму останньому сезоні за "біло-синіх" провів 25 поєдинків. Із київським клубом став чемпіоном країни, здобув Кубок та Суперкубок України.