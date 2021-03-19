Українець Марченко вийшов у півфінал перстижного турніру в Італії

Українець Ілля Марченко вийшов до півфіналу турніру BIELLA CHALLENGER INDOOR 4 в Б'єллі (Італія). У матчі 1/4 фіналу він обіграв француза Грегуара Баррера.

Матч закінчився з рахунком 7:6 (10:8), 6:1 на користь українця.

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За годину і 45 хвилин на корті Ілля 10 раз подав навиліт, допустивши 4 подвійні помилки. Француз помилився двічі, оформивши 5 ейсів.

Марченко в першому сеті відігрався з рахунку 1:4 і 15:40 На своїй подачі і добив Баррера після затяжної боротьби на тайбрейку.

У другій партії Ілля зробив два брейка, а на своїй подачі відіграв три брейк-поінта.