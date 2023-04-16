Ілля Ковтун здобув ще дві медалі на Євро з гімнастики і повторив рекорди Верняєва та Радивілова
Спортсмен з Черкас став лише третім в історії України, хто взяв три медалі на чемпіонаті Європи. Успіхи Ковтуна дозволили Україні фінішувати у топ-п'ятірці загального заліку.
У турецькій Анталії підійшов до завершення чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. 19-річний українець Ілля Ковтун показав феноменальні результати, взявши три медалі, пише 24 Канал.
До теми Друга медаль на Євро: Ілля Ковтун здобув бронзу на ЧЄ зі спортивної гімнастики
У суботу українцю вдалось взяти бронзу в особистому багатоборстві. А останній день приніс хлопцю з Черкас ще дві нагороди – золото у вправах на паралельних брусах та бронзу на поперечині.
У першому виді Ілля отримав 15,166 балів, випередивши чемпіона Євро 2020 та 2021 років Ферхана Арікана. У свою чергу на поперечині Ковтун показав результат 13,966. Більше набрали лише італієць Карло Маччіні (срібло) та серб Тін Србіч (золото).
Таким чином, 19-річний гімнаст повторив досягнення Олега Верняєва та Ігора Радивілова, взявши три медалі на одному Євро. Першому це вдавалось зробити двічі (2014 та 2017), тоді як Ігорю підкорились три нагороди у 2020-му.
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Загалом же на цьому чемпіонаті Європи Україна здобула чотири медалі. Окрім трофеїв Ковтуна, бронза підкорилась Радивілову в опорному стрибку. Це дозволило нашій збірній посісти п'яте місце у загальному заліку. Переможцем стала Велика Британія з дев'ятьма медалями:
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|З
|С
|Б
|РАЗОМ
|1
|Велика Британія
|4
|4
|1
|9
|2
|Італія
|2
|4
|1
|7
|3
|Туреччина
|2
|2
|0
|4
|4
|Вірменія
|1
|1
|1
|3
|5
|Україна
|1
|0
|3
|4