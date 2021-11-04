Ікарді знову розійшовся з дружиною через чергову зраду
4 листопада 2021 , 17:12Читать новость на русском
Джерело:El Mundo Deportivo
Форвард ПСЖ Мауро Ікарді знову розлучився зі своєю дружиною Вандою Нарою після скандальної історії зі зрадою. ЗМІ зазначають, що цього разу пара розбіглася через інтимне відео футболіста.
Ікарді звинувачують у новому романі
Дружина Ікарді Ванда Нара побачила у телефоні свого чоловіка інтимне відео з моделлю Чайною Суаре.
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Також видання повідомляє, що вже після примирення, Мауро знову зустрівся із Суарес, коли Ванда перебувала у Мілані.
До того ж дружина Ікарді видалила свій пост в інстаграмі про примирення з футболістом, що також підтверджує чутки про остаточний розрив стосунків між парою.
Що відомо про зраду Ікарді
- Дружина форварда ПСЖ звинуватила свого чоловіка у зраді з повією.
- Та все ж таки Ванда Нара пробачила Ікарді. Хоча подружжя вже готувало документи на розлучення.
- Подружжя одружились весною 2014 року.
- Пара виховує двох доньок та трьох синів від першого шлюбу Ванди.
- Ванда також є агентом свого чоловіка