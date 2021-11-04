Ікарді знову розійшовся з дружиною через чергову зраду

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді знову розлучився зі своєю дружиною Вандою Нарою після скандальної історії зі зрадою. ЗМІ зазначають, що цього разу пара розбіглася через інтимне відео футболіста.

Ікарді звинувачують у новому романі

Дружина Ікарді Ванда Нара побачила у телефоні свого чоловіка інтимне відео з моделлю Чайною Суаре.

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Також видання повідомляє, що вже після примирення, Мауро знову зустрівся із Суарес, коли Ванда перебувала у Мілані.

До того ж дружина Ікарді видалила свій пост в інстаграмі про примирення з футболістом, що також підтверджує чутки про остаточний розрив стосунків між парою.

Що відомо про зраду Ікарді