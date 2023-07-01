Шахтар оголосив про звільнення Ігора Йовічевіча після успішного сезону

Попри серйозні кадрові зміни донецька команда досягла своїх цілей у перший рік роботи тренера. Втім клуб вирішив підшукати нового спеціаліста.

Минулий сезон вийшов успішним для донецького Шахтаря. Клуб втратив майже всіх легіонерів через війну, але зміг все одно стати чемпіоном УПЛ.

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Це досягнення підкорилось "гірникам" завдяки Ігору Йовічевічу, який минулого літа прийшов з Дніпра-1. Втім керівництво клубу вирішило розійтись із хорватом попри успіх.

Золото УПЛ не врятувало

Офіційний сайт донеччан повідомив, що припиняє дію контракту із Ігорем та його тренерським штабом. Рік тому 49-річний хорват підписав угоду з клубом на два роки.

Очікується, що новим наставником команди стане Патрік ван Леувен. З 2006 по 2013 роки голандець вже працював у Шахтарі в молодіжній команді. Минулого ж літа Патрік очолив Зорю і привів луганців до бронзових медалей УПЛ.

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Чого досяг Йовічевіч