Коуч Маліновського знайомий з українцями: з одним випивав, інший називав його "мужиком з яйцями"

Маліновський не перший українець хто попрацює з Тудором. Головний тренер Марселя Ігор Тудор уже пересікався з українськими футболістами у своїй кар'єрі.

Тудор натрапив відразу на двох яскравих персон – Артема Мілевського та Євгена Селезньова. Судячи зі слів гравців, футболісти залишились задоволені співпрацею з тренером.

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З Мілевським Тудор пересікся у Хайдуці. У 2014 році Артем захищав кольори хорватського клубу. Мілевського Тудору здивувати було не складно. Коуч покидав Хайдук та запропонував українському гравцю відпочити з алкоголем.

В один прекрасний день Тудор каже мені: "Міля, я вже не тренер команди, буду йти. У мене є яхта в Хорватії, поїхали покатаємось". У підсумку, приходжу. Там сидить він і ще один тренер – його помічник. Думав, будемо пити каву, а Тудор замовляє кожному два по сто віскі. Це о 9:30 ранку. Як за такого тренера не грати? Як за такого тренера не випити! Насправді було круто. Поплавали по островах, повернулися пізно,

– розповів Мілевський.

Зі Селезньовим Тудор перестрівся у Карабюкспорі у 2017 році. Тоді за турецький клуб також виступали Олександр Рибка та Андрій Блізніченко. Та от найбільше у захваті від тренера саме Селезньов, якому сподобався підхід тренера.

Тудор – топ-людина. Я провів тільки п'ять тренувань, але вже було видно, що у мужика є яйця. Я кайфував від тренувань та спілкування з Ігорем. Він постійно телефонував – навіть змушував їсти. Коли приходиш із відпустки, то маєш плюс три-чотири кг. Переходиш на дієту та салати. Коли він це побачив, то змушував мене їсти все поспіль. Ми сиділи за столом і мені носили їжу,

– розповів Селезньов.

Можливо, у Руслана Маліновського також залишаться приємні спогади від співпраці зі хорватом і у майбутньому українець буде розповідати про виграні титули разом із тренером.

Кар'єра Тудора

Хорват на довго у командах не затримується. коуч навіть розривав контракти на той момент з чинними клубами, аби перейти у інші.