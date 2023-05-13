"Він розуміє футбол": тренер Марселя не може натішитись трансфером Маліновського

Марсель мав чудову нагоду впритул наблизитись до лідера сезону ПСЖ. Однак не скористався шансом, програвши у попередньому турі Ліги 1 на виїзді Лансу.

Руслан Маліновський, який провів на полі 76 хвилин, не зумів врятувати команду від виїзної поразки 2:1. Марсель із 70 очками опустився на третю позицію, пропустивши повз себе якраз Ланс. А відставанні від лідера сезону ПСЖ збільшилось до 8 балів.

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Тудор: Це саме той гравець, якого ми хотіли запросити до нашої команди

Тепер "провансальці" готуються до наступної гри проти Анже, яку зіграють 14 травня. Напередодні цієї зустрічі головний тренер Марселя Ігор Тудор вкотре висловив своє захоплення від гри українського півзахисника.

За його словами, Маліновський є тим гравцем, якого так бракувало його команді.

Це правда, що Маліновський втрачав важливі м'ячі у другому таймі матчу з Лансом, але він був хорошим у битві з Ліоном. Це саме той гравець, якого ми хотіли запросити до нашої команди, адже він дуже технічний і фантастично розумний. Він розуміє футбол. Звичайно, Руслан відчуває тиск, і йому, як і кожному іноземцю, потрібно адаптуватись, особливо тому, що він прибув із італійської ліги. Перехід у великі клуби має наслідки. Але я вірю в нього, його талант, а також у його людські якості,

– розповів Тудор.

Відзначимо, що до кінця сезону-2022/2023 Марселю залишилось зіграти лише 3 матчі, якщо не враховувати найближчу гру проти Анже. Підопічні Тудора зустрінуться ще з Ліллем, Брестом та Аяччо.

Цікаво! Наступний матч Марселя проти Анже відбудеться 14 травня о 21:45 (за київським часом).

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