Йовічевіч не хотів трансферу капітана Зорі у Шахтар, – Циганик

Декілька днів тому Шахтар підписав капітана та лідера Зорі Єгора Назарини. Ще один талановитий український футболіст поповнив ряди "гірників".

Назарина міг не опинитись у Шахтарі

Журналіст Ігор Циганик розповів інформацію, що цей трансфер не був пріоритетом для головного тренера Шахтаря. Єгор Назарина не той футболіст, якого шукав Ігор Йовічевіч.

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Хорватський спеціаліст хотів бачити у своїй команді Ігнатенка, але Данило відмовився повертатись у донецький клуб. Футболіст збірної України продовжив кар'єру у Бордо, де доволі успішно виступає. Ігнатенко вже навіть приміряв капітанську пов'язку французької команди.

Цей гравець міг стати сучасною заміною Тараса Степаненка у Шахтарі, але той відмовився та підписав повноцінний контракт із французами.

На думку журналіста, Назарина буде програвати конкуренцію Судакову, Бондаренку чи тому ж Джурасеку.

Щоправда, не можна сказати, що Йовічевіч ніколи не звертав уваги на Єгора. Циганик розповів, що ще за часів роботи у Дніпрі-1 хорват хотів підписати Назарину у дніпровську команду. Тепер настав той час, коли Йовічевіч підписує тих гравців, які йому колись були потрібні.