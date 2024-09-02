Обіграли нелюдів, які їздять до Росії, – Суркіс відверто оцінив виступ Динамо в Лізі чемпіонів

Київське Динамо, за підсумками сезону-2023/2024, брало участь у кваліфікації Ліги чемпіонів у нинішній кампанії. "Біло-сині" змогли подолати два відбіркові етапи, проте вже у раунді плей-оф поступилися австрійському Зальцбургу.

Тож восени кияни зіграють у груповому етапі Ліги Європи. Вона матиме оновлений формат, а суперниками Динамо будуть: Лаціо, Рома, Реал Сосьєдад, Ференцварош, Вікторія Плзень, Галатасарай, РФШ і Хоффенхайм.

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Суркіс задоволений виступом Динамо в ЛЧ

Президент Динамо Ігор Суркіс оцінив виступ столичного клубу у кваліфікації Ліги чемпіонів. Окремо він виокремив матчі киян проти сербського Партизана, які, за його словами, були більше про політику, ніж спорт.

"Мені сподобалося, як хлопці підійшли до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів. Обіграли непросту команду Партизан. Це був, швидше, не футбольний, а політичний матч, ми всі це розуміємо. Це було важливо для наших хлопців, які воюють, щоб ми обіграли цих нелюдів, які їздять до Росії, грають там якісь матчі в той час, коли гинуть наші діти, жінки та воїни. Це було важливо.

Ми обіграли їх 9:2 за сумою двох матчів, настрій у хлопців був гарний. Потім обіграли Рейнджерс, а потім був Зальцбург, хороша команда, де зібрані гравці, які коштують 15−20 мільйонів. Я розумію, що у футболі є везіння, а є невезіння. Нам у цих матчах не пощастило. Ми могли та зобов’язані були їх пройти", – сказав Суркіс.

До слова. Минулого сезону Динамо вперше за багато років не грало на груповому етапі єврокубків. Тоді кияни поступилися у кваліфікації Ліги конференцій Бешикташу.

Нагадаємо, що в нинішній кампанії "біло-сині" ще не втрачали очки в УПЛ. Команда Шовковського здобула три перемоги й наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці, маючи один матч у запасі.