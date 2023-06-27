"Не ставив жодних ультиматумів": президент Динамо пролив світло на майбутнє лідера команди

Київське Динамо вийшло із відпустки. Президент киян Ігор Суркіс, який відвідав тренування команди, розповів по майбутнє трьох футболістів у клубі.

Ігор Суркіс прокоментував ситуації з нападниками Артемом Бєсєдіним та Владиславом Супрягою. Але більше уболівальників Динамо цікавить, чи збереже клуб свого лідера Віталія Буяльського.

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Ігор Суркіс: Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію

Президент київського клубу відзначив Буяльського як професіонала, якого "біло-сині" не будуть силою утримувати у команді. Якщо на Віталія надійде солідна пропозиція, то кияни продадуть півзахисника.

Не ставив Віталію жодних ультиматумів. Він порядний хлопець. Відверто поділився зі мною та з головним тренером бажанням пограти за кордоном. Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію,

– сказав Суркіс.

За словами Суркіса, клуб поки що не отримував пропозицій по футболісту збірної України, тому Віталій поїде на збори із Динамо. Президент столичного клубу не приховує, що Буяльський є дуже впливовим футболістом для команди.

Контракт Буяльського з Динамо розрахований до кінця червня 2025 року. Трансферна вартість футболіста оцінена у 7 мільйонів євро. Однак кияни, ймовірно, захочуть заробити на своєму лідеру більше.

Нагадаємо, що у минулому сезоні-2022/2023 Динамо опинилось поза топ-3 призерів УПЛ, посівши 4-те місце. Підопічні Мірчі Луческу у 30-ти турах набрали 60 балів та поступились третій Зорі 4 очками. Буяльський провів у біло-синій футболці 39 матчів, у яких відзначився 13 голами та 10 асистами.

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