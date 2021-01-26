Суркіс готовий продати Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс заявив, що готовий продати клуб у майбутньому. Суркіс є президентом Динамо з 2002 року.

Джерело: Гордон

Ігор Суркіс заявив, що продасть Динамо тільки в разі повної впевненості в покупці.

До речі У мене є мрія приїхати на "Донбас Арену" і обіграти там Шахтар, – Ігор Суркіс

Чи готовий я продати Динамо? Якщо я буду розуміти, що людина, яка купить Динамо, зробить не так, як зробив Курченко для Металіста, – я готовий,

– зазначив Суркіс.

Поки я живий, я розвалити Динамо не дам

. Олігарх Сергій Курченко придбав харківський Металіст у Олександра Ярославського. У 2013 Курченко був обраний президентом Металіста. У 2014 році Курченко втік з України на фоні Революції Гідності. Олігарх відмовився фінансувати клуб, який з часом зник з карти України.

Суркіс переконує, що існує тільки одна причина, яка змусить його піти з поста президента Динамо.

"Ось якщо ви зараз скажете, що захочете покерувати і візьмете на себе фінансову складову. А якщо ви скажете, що просто хочете покерувати, напевно, я не піду. Якщо у вас є сміливість покерувати за свої гроші, значить, ви будете відповідально до цього ставитися. А просто покерувати, молоти язиком і розвалити... Поки я живий, я розвалити Динамо не дам", – запевнив Суркіс.

Суркіси в Динамо: що відомо

Президентом Динамо з 1993 до 1998 року був Григорій Суркіс, старший брат Ігоря Суркіса. У 1998 році Ігор Суркіс став першим віцепрезидентом Динамо.

З 2002 року він президент Динамо. Втім, за інформацією ЗМІ, Григорій Суркіс зберіг свій вплив у Динамо.

Зауважимо, що Григорій Суркіс – народний депутат України IX скликання від партії "Опозиційна платформа – За життя".

За даними українського Forbes, брати Суркіси входять у топ-100 найбагатших українців. Зі статком у 285 мільйонів доларів вони займають 31-е місце в рейтингу.

Натомість у рейтингу найбагатших українців від журналу "Фокус" брати Суркіса на 16-у місці. "Фокус" оцінює статки Суркісів у 631 мільйон доларів.