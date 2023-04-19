Хочу працювати з гравцями не тільки 2 роки, – Костюк про своє можливе призначення в Динамо

Ігор Костюк прокоментував чутки, які гуляють довкола нього. Головний тренер Динамо U-19 готовий прийняти новий виклик.

Ігор Костюк залюбки готовий прийняти пропозицію головної команди київського Динамо. Фахівець бажає попрацювати зі своїми колишніми підопічними.

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Все для потенційного тренера

Ігор Костюк, якого неодноразово сватали у першу команду киян через те, що столичний колектив робить ставку на власних вихованців, підтримує таку ініціативу, оскільки він розуміє потенціал та психологію молодих виконавців. Фахівець розповів, що восени він отримав ліцензію PRO УЄФА – найвища тренерська категорія. Тепер у Костюка можливість працювати на рівні УПЛ та закордонних чемпіонатів. Також Ігор зазначив, що він бажає розвиватись, прогресуючи разом з футболістами.

Мені цікавий тренерський прогрес, розвиток гравців під власним контролем. Хочеться не тільки працювати із ними 2 – 3 роки, але і здобувати золоті нагороди, кубки у дорослому футболі та успішно виступати в єврокубках. Проте, на мою думку, в Україні можна грати своїми гравцями та досягати успіху, в єврокубках для успіху потрібно точково посилюватися,

– розповів Костюк.

Також фахівець зазначив, що він спокійно ставиться до того, що у нього може з'явитися тавро "динамівського серця", оскільки він киянин, народився та виріс у столиці, а Динамо виховала його, як гравця та особистість. Костюк додав, що свою тренерську кар’єру він зробив завдяки результатам своєї праці, а не отримав посаду через успішну кар’єру футболіста.

Я працюю за іспанською методологією, яка була взята на озброєння в часи роботи у клубі Сергія Реброва. Той же Сергій Ребров теж пройшов шлях від тренера юнацьких команд, помічника, а тоді вже дістався до головної команди Динамо. Щодо пропозицій від інших команд, то наразі про це говорити недоречно. Такі можливості були, але я б не хотів говорити про них конкретно. Я працюю в Динамо

– зазначив Костюк.

Досягнення Ігоря Костюка в молодіжці Динамо