Був капітаном та їздив на заробітки у Росію: ексгравець збірної України залишив клуб із Кіпру

Колишній півзахисник львівських Карпат більше не є футболістом кіпрського Етнікоса. Ігор Худоб'як покинув команду.

Український футболіст попрощався із командою у соціальних мережах. 1 липня 2023 року Ігор Худоб'як стане вільним агентом та може перебратись в іншу команда, або ж повішати бутси на цвях. Адже 20 лютого півзахиснику виповнилось 38 років.

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Мінус ще один українець на Кіпрі

Наразі невідомо, як далі складеться футбольна кар'єра колишнього футболіста львівських Карпат.

Худоб'як був єдиним українським гравцем у складі кіпрського Етнікоса. У сезоні-2022/2023 вже колишній клуб українця набрав 29 балів у 15 турах та посів 3-тє місце у Другому дивізіоні Кіпру та повернувся до еліти.

Як Худоб'як грав за Етнікос

За цей кіпрський клуб українець виступав із січня 2019-го року. Худоб'як перейшов із казахстанського Акжайикау статусі вільного агента.

У сезоні-2022/2023 Ігор відіграв за кіпріотів 26 поєдинків, забивши у них лише один м'яч.

Загалом у футболці Етнікоса Худоб'як провів 119 матчів, у яких відзначився 10 голами та 2 асистами.

Своєю грою заслужив капітанську пов'язку в Етнікосі.

Нагадаємо, що свого часу Худоб'як був лідером львівських Карпат та їздив в оренду у російський Ростов у сезоні-2013/2014.

Раніше стало відомо, що інший кіпрський клуб Омонія віддала назад в Динамо нападника Артема Бєсєдіна. Команда залишалась незадоволена провальним форвардом, який грав на правах оренди до кінця сезону-2022/2023.