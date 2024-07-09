Грав під керівництвом Реброва: ексгравець збірної України та вихованець Динамо повернувся в УПЛ

Півзахисник Ігор Харатін вирішив повернутися додому після п'яти років закордоном. Футболіст тричі ставав чемпіоном Угорщини разом із Ференцварошем.

Українські клуби вже почали підготовку до нового сезону. Оскільки трансферний ринок відкрився, команди вже поповнюються новими футболістами.

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Гучним переходом відзначився ковалівський Колос. Команда з Київської області оголосила про підписання контракту із півзахисником Ігорем Харатіним.

Термін дії угоди розрахований на два роки. У новій команді Харатін виступатиме під 21 номером. Таким чином 29-річний гравець вперше повернувся в УПЛ після від'їзду закордон у 2019 році.

Презентація Ігора Харатіна:

Кар'єра Ігора Харатіна

Гравець народився у Мукачевому та є вихованцем Динамо, але у складі киян провів всього одну зустріч. З 2016 по 2018 роки Харатін виступав за луганську Зорю, після чого перебрався до Угорщини.

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Саме там Ігор пережив найкращі свої роки, вигравши з Ференцварошем три чемпіонських титули під керівництвом Сергія Реброва. Після відходу наставника Харатін перебрався до польської Легії.

Але там справи не пішли – лише 25 матчів та один гол за три сезони. Останні півроку Харатін провів у словацькому ДАКу. Також на рахунку Ігора чотири матчі за збірну України у 2020 році.