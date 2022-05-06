Ігнатенко може прибути у збірну України: гравець Шахтаря розкрився в оренді у Бордо

У розташування збірної України може приїхати Данило Ігнатенко. Футболіст добре виступає в оренді у французькому Бордо.

Цікавий підхід Петракова

Гра 25-річного центрального півзахисника зацікавила тренерський штаб "синьо-жовтих" на колі з Олександром Петраковим. За інформацією "ТаТоТаке", Данило Ігнатенко увійшов у список футболістів-легіонерів, які приєднаються до збірної після закінчення сезону.

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Ігнатенко, контракт якого належить Шахтарю, непогано виступає в оренді у французькому Бордо. Півзахисник вже встиг відзначитись дебютними результативними діями.

Хто такий Данило Ігнатенко

В Україні півзахисник вже встиг пограти за ряд клубів – запорізький Металург, Шахтар-2, Маріуполь, Дніпро-1 та головну команду Шахтаря.

Також мав вояж в Угорщину, де одягав футболку Ференцвароша.

Наприкінці січня 2022 року покинув Шахтар заради оренди у Бордо.

За французький клуб вже встиг зіграти 9 матчів, у яких відзначився двома асистами.

Якщо Ігнатенко продовжить у тому ж дусі, то французи можуть викупити контракт футболіста у "гірників". Такий пункт прописаний в орендній угоді.

Контракт Данила з Шахтарем розрахований до кінця червня 2023 року.

Що відомо про підготовку збірної України

Наразі національна команда вже розпочала підготовку до матчу плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Підопічні Петракова готуються у Брно, що за 40 кілометрів від Любляни.

У розташування збірної вже прибули гравці Шахтаря, Динамо та інших клубів. Тренерський штаб лише чекає приїзду українських футболістів, який виступають за кордоном.

На жаль, фланговий захисник "гірників" Віктор Корнієнко не зміг приїхати у збірну через пошкодження. За те Михайло Мудрик пройшов медичне обстеження, яке показала складність травми. На щастя, вона виявилась несерйозною, тому талановитий футболіст вже відновив бігову роботу.

Набирати форму Україна буде не лише через тренувальний процес. Під час підготовки підопічні Петракова зіграють ряд спарингів. За словами президента УАФ Андрія Павелка, таких матчів буде чотири або п'ять. Перший суперник вже відомий. Ним стане Боруссія Менхенгладбах. Зустріч відбудеться 11 травня.

. Поєдинок плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії відбудеться 1 червня. Через війну зустріч була перенесена на цю дату. Якщо "синьо-жовті" святкуватимуть перемогу, то зійдуться з Уельсом у боротьбі за путівку у Катар.