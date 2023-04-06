Всі тенісисти мали засудити війну: Швьонтек висловилася щодо усунення росіян та білорусів

Перша ракетка світу Іга Швьонтек підтримала відсторонення тенісистів країн-агресорів від змагань. Проте таке рішення повинно було з'явитися в перші дні агресії Росії.

Польська тенісистка Іга Швьонтек відома своєю підтримкою України. На тенісному турнірі в Індіан-Веллсі перша ракетка світу з розумінням поставилася до вчинку Лесі Цуренко, яка відмовилася виходити на корт проти "нейтральної" білоруски Аріни Сабалєнка.

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Швьонтек: Спорт завжди використовувався в пропаганді

На думку титулованої тенісистки, керівним органам Асоціації потрібно було одразу заборонити виступи російських та білоруських гравців. Такий крок змусив би замислитися як самих агресорів, так і їхніх прибічників. Свою відповідь Швьонтек аргументувала фактом з історії.

Я чула, що після Другої світової війни німецьких гравців не допускали, так само як японських та італійських, і мені здається, що подібні моменти показали б російському уряду, що, можливо, не варто було цього робити. Розумію, що це дрібниці, тому що ми лише спортсмени, маленький шматочок світу, але я відчуваю, що спорт дуже важливий, і спорт завжди використовувався в пропаганді,

– сказала Швьонтек.

Теніс з самого початку міг діяти краще

Проте тенісні асоціації не пішли шляхом бану росіян та білорусів. Тож тепер пізно відсторонювати представників країн-агресорів.

"Це рішення розглядалося, але теніс не пішов цим шляхом, а тепер це мабуть було б досить несправедливо стосовно російських та білоруських гравців, бо таке рішення мало бути ухвалене ще рік тому.

Мені здається, що теніс із самого початку міг би діяти трохи краще, показуючи всім, що тенісисти виступають проти війни. Думаю, вони могли б зробити більше, щоб донести цю думку і розповісти про свої погляди, а також допомогти нам краще впоратися в роздягальні, бо атмосфера там досить напружена", – розповіла Швьонтек.

Крім того, зіркова тенісистка висловилася про своє ставлення до росіян та білорусів.

"Якщо говорити про російських та білоруських гравців, то вони не винні, що у них такий паспорт, але, з іншого боку, ми всі певною мірою впливаємо на ситуацію і якщо це допоможе зупинити російську агресію, ми повинні піти цим шляхом у плані рішень, які приймають федерації.

Звичайно, це легко говорити, але коли ви стикаєтеся з людьми віч-на-віч, це трохи інше. Я потиснула руку, наприклад, Дарії Касаткіній – вона відкрито сказала, що спочатку була проти війни, і її мрією було б, щоб вона закінчилася. Я дуже поважаю це, тому що думаю, що для російських спортсменів це сміливо, оскільки їхня ситуація досить складна і іноді їм важко говорити про це вголос", – заявила перша ракетка світу.