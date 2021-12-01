Ідентичний з ЧС-2021: склад збірної України з біатлону на естафету у Швеції
Джерело:Суспільне Спорт
Вже 2 грудня стартує другий етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція). Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету.
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4 грудня у Швеції відбудеться чоловіча естафета. Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра визначився з біатлоністами, які бігтимуть першу у сезоні естафету.
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Склад на чоловічу естафету
- Дмитро Підручний
- Артем Прима
- Богдан Цимбал
- Антон Дудченко
Цікаво, що місце на останньому етапі тренер зі Словаччини довірить Дудченку, який став найшвидшим серед українців на першому етапі Кубка світу. А от другим від України побіжить лідер команди Підручний. Серед запасних залишиться Тарас Лесюк.
Відзначимо, що у чоловічій збірній відбулись зміни. На Кубок світу приїхали Артем Прима і Тарас Лесюк, які одужали. А от Денис Насико і Андрій Доценко вирушили на Кубок IBU у норвезький Шушен.До слова. У такому ж складі чоловіча збірна України виступила на чемпіонаті світу-2021 у Поклюці. В естафеті українські біатлоністи посіли 5 місце. Перемогла Норвегія.
Санітра: Почекаю на старти Прими і Лесюка
Щодо місця Прими в естафеті ще залишаються деякі питання. Санітра готовий включити Артема в естафетну четвірку, але ще зачекає офіційних стартів біатлоністів, після чого прийме остаточне рішення.
Прима займе місце в естафетній четвірці? Я гадаю, що так. На цей час буду дивитися трохи на те, хто у якому стані знаходиться. Вже маю загальну структуру естафети на суботу, але ще почекаю на старти Прими і Лесюка, після чого скажу офіційну версію,
– сказав Санітра.
- На другому етапі Кубка світу біатлоністи виступлять у трьох дисциплінах – спринті, гонці переслідування та естафеті. Жіноча естафета та персьют у чоловіків завершать етап у Швеції. Обидві ці гонки відбудуться 5 грудня.
- Третій етап стартує в австрійському Хохфільцені (початок 10 грудня).