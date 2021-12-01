Ідентичний з ЧС-2021: склад збірної України з біатлону на естафету у Швеції

1 грудня 2021 , 10:54
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Джерело:

Суспільне Спорт

Вже 2 грудня стартує другий етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція). Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету.

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4 грудня у Швеції відбудеться чоловіча естафета. Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра визначився з біатлоністами, які бігтимуть першу у сезоні естафету.

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Склад на чоловічу естафету

  • Дмитро Підручний
  • Артем Прима
  • Богдан Цимбал
  • Антон Дудченко

Цікаво, що місце на останньому етапі тренер зі Словаччини довірить Дудченку, який став найшвидшим серед українців на першому етапі Кубка світу. А от другим від України побіжить лідер команди Підручний. Серед запасних залишиться Тарас Лесюк.

Відзначимо, що у чоловічій збірній відбулись зміни. На Кубок світу приїхали Артем Прима і Тарас Лесюк, які одужали. А от Денис Насико і Андрій Доценко вирушили на Кубок IBU у норвезький Шушен.

До слова. У такому ж складі чоловіча збірна України виступила на чемпіонаті світу-2021 у Поклюці. В естафеті українські біатлоністи посіли 5 місце. Перемогла Норвегія. 

Санітра: Почекаю на старти Прими і Лесюка

Щодо місця Прими в естафеті ще залишаються деякі питання. Санітра готовий включити Артема в естафетну четвірку, але ще зачекає офіційних стартів біатлоністів, після чого прийме остаточне рішення.

Прима займе місце в естафетній четвірці? Я гадаю, що так. На цей час буду дивитися трохи на те, хто у якому стані знаходиться. Вже маю загальну структуру естафети на суботу, але ще почекаю на старти Прими і Лесюка, після чого скажу офіційну версію,
– сказав Санітра.

  • На другому етапі Кубка світу біатлоністи виступлять у трьох дисциплінах – спринті, гонці переслідування та естафеті. Жіноча естафета та персьют у чоловіків завершать етап у Швеції. Обидві ці гонки відбудуться 5 грудня.
  • Третій етап стартує в австрійському Хохфільцені (початок 10 грудня).
Автор: Софія Кулай