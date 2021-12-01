Ідентичний з ЧС-2021: склад збірної України з біатлону на естафету у Швеції

Вже 2 грудня стартує другий етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція). Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету.

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4 грудня у Швеції відбудеться чоловіча естафета. Головний тренер чоловічої збірної України Юрай Санітра визначився з біатлоністами, які бігтимуть першу у сезоні естафету.

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Склад на чоловічу естафету

Дмитро Підручний

Артем Прима

Богдан Цимбал

Антон Дудченко

Цікаво, що місце на останньому етапі тренер зі Словаччини довірить Дудченку, який став найшвидшим серед українців на першому етапі Кубка світу. А от другим від України побіжить лідер команди Підручний. Серед запасних залишиться Тарас Лесюк.

Відзначимо, що у чоловічій збірній відбулись зміни. На Кубок світу приїхали Артем Прима і Тарас Лесюк, які одужали. А от Денис Насико і Андрій Доценко вирушили на Кубок IBU у норвезький Шушен.

Санітра: Почекаю на старти Прими і Лесюка

У такому ж складі чоловіча збірна України виступила на чемпіонаті світу-2021 у Поклюці. В естафеті українські біатлоністи посіли 5 місце. Перемогла Норвегія.

Щодо місця Прими в естафеті ще залишаються деякі питання. Санітра готовий включити Артема в естафетну четвірку, але ще зачекає офіційних стартів біатлоністів, після чого прийме остаточне рішення.

Прима займе місце в естафетній четвірці? Я гадаю, що так. На цей час буду дивитися трохи на те, хто у якому стані знаходиться. Вже маю загальну структуру естафети на суботу, але ще почекаю на старти Прими і Лесюка, після чого скажу офіційну версію,

– сказав Санітра.