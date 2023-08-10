Будуть ходити стріляти у тир: IBU не поверне країну-агресора до біатлонних змагань

Багато міжнародних федерацій дослухались до порад МОК, повернувши російських та білоруських спортсменів на євроарену. Однак серед цього числа ще точно немає Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

IBU миттєво відреагував на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Союз біатлоністів відсторонив від міжнародних змагань російських та білоруських біатлоністів. А поради МОК в IBU відкрито ігнорують.

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Жодних росіян, поки триває війна в Україні

Союз біатлоністів не буде грати з правилами, які пропонують усім в Міжнародному олімпійському комітеті. IBU не планує допускати росіян та білорусів до змагань у новому сезоні-2023/2024. Про це повідомив президент Союзу біатлоністів Росії (СБР) Віктор Майгуров, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Наразі російська сторона веде перемовини із невблаганним IBU, де на заяви Росії відповідають чітко та лаконічно: "Немає причин, аби повертати Росію до змагань".

Союз біатлоністів навіть не розглядає варіант, би повернути росіян та білорусів до змагань, але у статусі "нейтральних". Було б ідеально, якби таку ж позицію сповідували й інші міжнародні федерації.

Цікаво, що у російському союзі біатлоністів геть подуріли. У СБР впевнені, що Росію не лише мають повернути до біатлонних змагань, а ще й повернути спортсменам можливість виступати під своїм прапором та чути ту пісню, яку вони називають національним гімном.

Раніше президент IBU Олле Далін заявляв, що рішення Союзу буде залежати від ситуації в Україні. Поки війна триває, на біатлонних змаганнях не буде представників із країн-агресорів. В IBU повністю солідарні з Україною. Його позицію поділяє й віцепрезидент Союзу Їржі Хамза.

Тому білоруським та російським біатлоністам нічого не залишається, як змагатись на своїх "болотах".

Олле Далін під час війни приїжджав в Україну на місцевий чемпіонат із біатлону, який відбувався у Буковелі. Норвежець запевняв, що у майбутньому Буковель може стати тим місце, яке прийме міжнародні змагання.