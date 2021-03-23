Повернення зі сльозами на очах: Ібрагімович розплакався на пресконференції Швеції – відео

39-річний нападник Мілана Златан Ібрагімович повернувся у збірну Швеції. Форвард не зміг стримати сліз на пресконференції національної команди.

Зворушливе повернення

У понеділок, 22 березня, Ібрагімович прибув у розташування шведської збірної та взяв участь у пресконференції. Златан востаннє виходив у футболці національної команди ще у 2016 році. Після цього швед заявив, що завершує кар'єру на рівні збірних.

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До нападника було багато запитань, а після одного з них швед не стримав сліз. Питання стосувалось реакції сім'ї футболіста на повернення у національну команду. Златан відповів, що це не надто хороше запитання. А його син Вінсент плакав, коли батько поїхав у табір шведської команди, але зараз вже все у добре.

Відповідаючи на це запитання Ібрагімович витирав сльози зі свого обличчя. Пресконференцію навіть довелось на деякий час зупинити, але після перерви Златан знайшов у собі сили та продовжив відповідати представникам ЗМІ.

До слова, футболіст вже повністю залікував травму стегна та готовий до березневих поєдинків збірної у відборі на чемпіонат світу-2022. Швеція зіграє три поєдинки за 6 днів, тому варто чекати ротацій у складі.

Матчі Швеції у березні

Грузія (25 березня)

Косово (28 березня)

Естонія (31 березня)

16 березня в інтернеті з'явилась шокуюча новина про виклик одного з найкращих шведських футболістів в історії у національну команду. Ібрагімович – найкращий бомбардир в історії шведської збірної. Вперше дебютував за національну команду у 2001 році. За 116 матчів швед забив 62 голи. Златан чотири рази грав на Євро та двічі на чемпіонатах світу.