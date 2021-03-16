"Король" повертається: Ібрагімович отримав виклик у збірну Швеції

Златан Ібрагімович переживає "другу молодість" у Мілані. Забивний нападник завдяки гарній грі отримав виклик у збірну Швеції.

Повернення Ібрагімовича

Востаннє Златан Ібрагімович виходив у футболці шведської збірної аж у 2016 році, коли завершив виступи за національну команду. Тоді футболіст покинув збірну після Євро-2016 через конфлікт із тренером Янне Андерссоном.

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39-річний форвард потрапив у розширений список на березневі матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022 року та товариський поєдинок проти Естонії. Всі зустрічі Швеція проведе у короткий термін – за 6 днів.

Проти кого зіграє Швеція

Грузія (25 березня)

Косово (28 березня)

Естонія (31 березня)

Зараз форвард відновлюється від травми стегна, яку отримав у матчі Серії А проти Роми. Один з лідерів Мілана не зможе допомогти команді у матчі-відповіді Ліги Європи проти МЮ.

До слова, Ібрагімович – найкращий бомбардир в історії збірної Швеції. Вперше дебютував за шведську збірну у далекому 2001 році. За 116 матчів швед забив 62 результативні постріли. Златан чотири рази грав на чемпіонатах Європи та двічі на чемпіонатах світу.