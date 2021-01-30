Ібрагімович не забив третій з шести пенальті в Серії А, Мілан встановив гольовий рекорд: відео

Мілан зумів на виїзді обіграти Болонью та втриматися на першому місці в чемпіонаті Італії. Але Златан Ібрагімович не зумів відзначитися, хоча можливість була.

Джерело: 24 канал

У цьому матчі воротар Болоньї Лукаш Скорупскі здійснив 11 сейвів. У протилежних воріт Джанлуїджі Доннарумма чотири рази рятував свою команду від пропущених голів. Але кожен з цих голкіперів пропустив.

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Першим відзначитися можливість мав Ібрагімович. Але голкіпер зреагував на його удар. Відбив він і удар Ібрагімовича з пенальті. Але першим на добиванні опинився Анте Ребіч, який і відкрив рахунок у цій зустрічі.

Цей пенальті став третім, який не забив Ібрагімович в цьому сезоні Серії А. Загалом він пробивав шість разів.

Відтак коли Мілан у другому таймі отримав ще одне право на пенальті, то пробивати пішов Франк Кессьє. І не схибив. Хоча пробив майже по центру, і воротарю не вистарчило лічених сантиметрів, щоб відбити м'яч.

Болонья зуміла забити вже під кінець матчу. Але від поразки це її не врятувало.

Відеоогляд матчу Болонья – Мілан

Мілан перемагає та залишається на першому місці в турнірній таблиці. Окрім того, команда встановлює власний гольовий рекорд, забивши у 20 поспіль гостьових матчах.