Ібрагімович із сигарою та шампанським відсвяткував чемпіонство Мілана: яскраве відео

Мілан із перервою, яка тривала 11 років, підійняв чемпіонський трофей Серії А. Під час церемонії нагородження традиційно відзначився Златан Ібрагімович.

Одіозне святкування зіркового шведа

Доля звання чемпіона Серії А визначалась в останньому 38-му турі італійського дивізіону. Мілан на виїзді розгромив Сассуоло з рахунком 0:3. Усі голи влетіли у ворота суперника ще у першому таймі.

До теми Мілан вперше за 11 років підійняв над головою чемпіонський кубок Серії А

М'яч в активі Франка Кессі та дубль оформив Олів'є Жиру. Усі три асисти віддав Рафаель Леау. У ключовій грі одна з головних зірок "россонері" Златан Ібрагімович з'явився на футбольному полі лише по ходу другого тайму. Але за 20 хвилин ігрового часу не зміг запам'ятатись результативними діями. Швед замінив на полі автора дублю у ворота Сассуоло Жиру.

Мілан у перегонах за трофеєм випередив Інтер. "Нерадзуррі" поступились лідеру лише двома очками, хоча в останньому турі теж розтрощили вдома Сампдорію з ідентичним рахунком на табло 3:0.

Не відзначився на полі, але зробив це за його межами. Шведський нападник Мілана вийшов на церемонію нагородження із сигарою у руках та шампанським, яке розбризкав на фанатів, які заповнили сектори біля входу у підтрибунне приміщення.

Навіть прямуючи до збудованого п'єдесталу та отримуючи нагороду Ібрагімович не переставав курити сигару. Златан традиційно виділився на фоні інших.

Відео святкування Ібрагімовича

Кар'єра Ібрагімовича у Мілані