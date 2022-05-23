Ібрагімович із сигарою та шампанським відсвяткував чемпіонство Мілана: яскраве відео
Джерело:твітер Мілана
Мілан із перервою, яка тривала 11 років, підійняв чемпіонський трофей Серії А. Під час церемонії нагородження традиційно відзначився Златан Ібрагімович.
Одіозне святкування зіркового шведа
Доля звання чемпіона Серії А визначалась в останньому 38-му турі італійського дивізіону. Мілан на виїзді розгромив Сассуоло з рахунком 0:3. Усі голи влетіли у ворота суперника ще у першому таймі.
До теми Мілан вперше за 11 років підійняв над головою чемпіонський кубок Серії А
М'яч в активі Франка Кессі та дубль оформив Олів'є Жиру. Усі три асисти віддав Рафаель Леау. У ключовій грі одна з головних зірок "россонері" Златан Ібрагімович з'явився на футбольному полі лише по ходу другого тайму. Але за 20 хвилин ігрового часу не зміг запам'ятатись результативними діями. Швед замінив на полі автора дублю у ворота Сассуоло Жиру.Деталі. Мілан у перегонах за трофеєм випередив Інтер. "Нерадзуррі" поступились лідеру лише двома очками, хоча в останньому турі теж розтрощили вдома Сампдорію з ідентичним рахунком на табло 3:0.
Не відзначився на полі, але зробив це за його межами. Шведський нападник Мілана вийшов на церемонію нагородження із сигарою у руках та шампанським, яке розбризкав на фанатів, які заповнили сектори біля входу у підтрибунне приміщення.
Навіть прямуючи до збудованого п'єдесталу та отримуючи нагороду Ібрагімович не переставав курити сигару. Златан традиційно виділився на фоні інших.
Відео святкування Ібрагімовича
Кар'єра Ібрагімовича у Мілані
- Златан Ібрагімович тричі повертався у Мілан. Вперше це було у далекому 2010-му, коли італійський клуб орендував шведа у Барселони. Завдяки хорошій грі змусив керівництво Мілана викупити контракт у каталонського клубу.
- 1 липня 2011 року офіційно став повноцінним гравцем Мілана, у якому відіграв рівно рік, після чого перейшов у французьке ПСЖ.
- Третій прихід Златана у Мілан припав на зиму 2020-го, коли у статусі вільного агента покинув американський Лос-Анджелес Гелаксі.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 27 поєдинків в усіх турнірах, у яких забив 8 голів та відзначився 3 асистами. Загалом провів на футбольному полі 1167 хвилин.