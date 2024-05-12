Кузен Тайсона Ф'юрі здолав 40-річного німця: жорстоке відео

У Велсі відбувся бій між британським і німецьким боксерами. Х'юї Ф'юрі достроково переміг Патріка Корте.

11 травня у Кардіффі відбувся поєдинок за титул чемпіонки світу між Джессікою Маккаскілл і Лорен Прайс. В андеркарді билися Х'юї Ф'юрі та Патрік Корте.

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Родич Ф'юрі побив 40-річного німця

Х'юї Ф'юрі мав велику перевагу над суперником і вже у другому раунді фактично відправив Корте в нокаут.

Рефері достроково завершив поєдинок, щоб німцю не дісталось ще більше, тим самим врятував його від ще більших неприємностей.

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Що відомо про Ф'юрі-молодшого

Х'юї Ф'юрі входив до топ-20 найкращих боксерів хевівейту у світі.

Свій останній бій брат "Циганського короля" провів 16 жовтня 2021 року, коли переміг німця Крістіана Хаммера.

В послужному списку "Кулака люті" 26 перемог, в тому числі 15 нокаутом, а також 3 поразки.

Нещодавно Х'юї Ф'юрі також переміг українця Костянтина Довбищенко.

Бій брата Х'юї Ф'юрі, Тайсона Ф'юрі, проти українця Олександра Усика відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії.