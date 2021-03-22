Українець Михайлюк провів феєричний матч у НБА та допоміг Оклахомі перемогти: відео

Український захисник Оклахоми Святослав Михайлюк видав відмінний матч регулярного чемпіонату НБА проти Х'юстона (114:112). Для гравця це другий виступ за клуб і перші набрані очки.

Х'юстон – Оклахома-Сіті 112:114 (22:31 40:35, 23:24 27:24)

Українець провів на майданчику 20 хвилин і 47 секунд. За цей час він заробив 15 очок, зробив 3 передачі та 4 підбирання. Також він зробив 1 перехоплення і допустив 4 втрати.

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Захисник Оклахоми реалізував 3/6 триочкових, а також 3/5 кидків із середньої дистанції. Це перші очки Святослава за "Тандер".

Наразі Оклахома розташувалася на 12 місці в Західній конференції маючи у своєму активі 18 перемог та 24 поразки.

Х'юстон – Оклахома-Сіті відеоогляд