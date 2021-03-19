У регулярному чемпіонаті НБА відбулися чергові матчі. Українець Святослав Михайлюк дебютував за Оклахому-Сіті Тандер.

Атланта – Оклахома 116:93 (31:21, 30:20, 30:26, 25:26)

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23-річний баскетболіст отримав 16 хвилин у грі з Атлантою (93:116), за цей час він очок не набирав, промазав 2 триочкових кидка і зробив 2 підбирання.

Михайлюк вибрав собі 14-й номер в "Тандер".

Атланта – Оклахома відеоогляд

Інший українець в НБА

Вашингтон – Юта 131:122 (31:20, 33:26, 36:36, 31:40)

Український центровий Олексій Лень знову вийшов у старті Вашингтона і допоміг команді обіграти Юту (131:122). На рахунку Олексія 9 очок і 6 підбирань за 18 хвилин на паркеті.

Вашингтон – Юта відеоогляд