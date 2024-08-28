Уругвайський футболіст помер після втрати свідомості в матчі Кубка Лібертадорес: трагічне відео

Сумна подія сколихнула футбольну спільноту. У вівторок, 27 серпня, перестало битися серце уругвайського захисника Хуана Іск'єрдо.

27-річний футболіст Насьоналя Монтевідео помер у лікарні Альберта Ейнштейна в Бразилії. Лікарі протягом п'яти днів боролися за життя спортсмена після серцевого нападу, який той переніс під час матчу Кубка Лібертадорес.

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Що сталося під час матчу

Гравець перебував у медичному закладі з 23 серпня, коли в нього трапилася сильна серцева аритмія в поєдинку з Сан-Паулу. Тоді на 85-й хвилині Хуан Іск'єрдо несподівано знепритомнів на футбольному полі без жодного зовнішнього контакту.

Футболіста відразу доставили зі стадіону до лікарні, де йому надали інтенсивну терапію. Попри те, що Хуана приєднали до апарату штучної вентиляції легенів і він пройшов критичне неврологічне лікування, стан футболіста погіршився, що врешті-решт призвело до смертельного результату.

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Зазначимо, що в Хуана Іск'єрдо залишилася дружина та двоє дітей. Протягом кар'єри він двічі ставав чемпіоном Уругваю.