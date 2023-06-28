Кількість легенд зашкалює: хто зіграє в благодійному матчі на підтримку України в Лондоні

У Лондоні 5 серпня відбудеться благодійний матч на підтримку України. Організатори дійства назвали легендарних гравців, які погодилися зіграти в цьому матчі.

Ще вісім футболістів погодилися зіграти у благодійному матчі на підтримку України. Цей матч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж".

До теми Герой Річмонду: зірка серіалу "Тед Лассо" зіграє у благодійному матчі Зінченка й Шевченка

Цього разу до команд приєдналися:

Антоніо Валенсія

Крістіан Пануччі

Джиммі Флойд Хассельбанк

Джермейн Дефо

Глен Джонсон

Марк Нобл

Мартін Шкретел

Данні Дрінквотер

Майже усі ці гравці мали доволі успішну кар'єру в чемпіонаті Англії. Деякі з них вигравали АПЛ або Лігу чемпіонів.

Благодійний матч 5 серпня відбудеться задля збору коштів на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. В березні 2022 року по ньому завдали ракетного удару російські окупанти. Будівля була сильно пошкоджена. При цьому це опорна школа, де навчаються діти з десятьох сіл навколо.

Зараз ця школа функціонує частково – тільки половина приміщення придатна для занять. Тож частина дітей змушена навчатися онлайн.

Амбасадори платформи United24 Андрій Шевченко та Олександр Зінченко вирішили провести в Лондоні благодійний матч, зібрані кошти з якого і передадуть на відбудову цього ліцею.