Хто сяде під Куртуа: Реал планує запросити воротаря з Росії на заміну Андрію Луніну

Кіпер збірної України роздумує над зміною клубу задля отримання ігрової практики. Реал вже підібрав шістьох кандидатів йому на заміну.

Український воротар Андрій Лунін продовжує отримувати мало ігрової практики у Реалі. Наш кіпер є дублером Тібо Куртуа і виходить на поле хіба що в разі травми бельгійця.

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Це спонукає Андрія шукати собі новий клуб. Його договір з мадридцями завершується у 2024 році, а до того часу "бланкос" можуть віддати українця в оренду до іншого іспанського клубу.

Тим часом Реал вже почав пошуки нового дублера для Куртуа в разі відходу Луніна. Іспанські ЗМІ повідомляють, що до шорт-листу мадридців потрапили шість воротарів.

Два іспанці та представник РФ

. Андрій Лунін перейшов у Реал аж у 2018 році, але вперше зіграв за мадридців лише у 2020-му. Загалом українець провів 11 матчів у воротах "бланкос": 6 – в Ла Лізі, 3 – в Кубку, 2 – в Лізі чемпіонів.

Фаворитами вважаються іспанці – Давід Де Хеа з Манчестер Юнайтед та Давід Сорія (Хетафе). Крім того, Реал може запросити також Янна Зоммера (Боруссія М), Августіна Россі (Бока Хуніорс) та Алтая Байиндира (Фенербахче).

Цікаво, що ще одною опцією для "бланкос" є російський кіпер Краснодару Матвєй Сафонов. У всіх вище названих воротарів влітку 2023 року добігають кінця контракти.

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Куртуа в Реалі надовго

Варто відзначити, що Куртуа поки не дає приводів сумніватись у собі, адже демонструє непогану форму у Реалі. Менше за підопічних Анчелотті в цьому чемпіонаті Іспанії пропустила лише Барселона.

Контракт Тібо із мадридцями завершується аж у 2026 році. На даний момент Реал йде другим у турнірній таблиці Ла Ліги, відстаючи від Барселони на два бали.