Чи згадав він Василя: промоутер Ломаченка назвав найкращого боксера сучасності

Глава Top Rank Боб Арум розкрив секрет, кому ж симпатизує із боксерів сучасності. Промоутер назвав свого номера один у боксі та навіть не згадав про свого клієнта Василя Ломаченка.

Керівник компанії вважає найкращим боксером представника Японії Наоя Іноуе. Абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі лише 6 травня провів бій проти обов'язкового претендента Луїса Нері з Мексики.

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Поставив ставку на абсолютного чемпіона

Японець несподівано опинився на настилі рингу вже у першому раунді. Однак згодом тричі відправляв у нокдаун суперника, що привело до дострокової зупинки бою та успішного захисту титулів. Іноуе здобув перемогу перед рідною публікою. Для Наоя ця звитяга стала вже 27-ю у професіоналах (24 – нокаутом).

Боб Арум видав гучну заяву після нещодавньої перемоги 31-річного японця.

Вважаю Іноуе не просто найкращим боксером незалежно від вагової категорії, а найкращим боксером взагалі у спорті. Наоя – найкращий боксер, якого я колись бачив. Незалежно від ваги чи будь-якого іншого показника. За свої 60 років у спорті я таких боксерів не бачив, він робить неймовірне,

– відповів глава Top Rank.

Цікаво, що Арум не згадав про свого клієнта Василя Ломаченка. Український боксер 12 травня здобув вакантний пояс IBF легкої ваги у бою проти Джорджа Камбососа. Ломаченка в 11-му раунді відправив австралійського суперника у нокаут.

Також Боб Арум не згадав про жодного важковаговика. Вже у ніч із 18-го на 19-те травня (в Україні) відбудеться двобій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. В Україні поєдинок покаже MEGOGO.