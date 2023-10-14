Вольові перемоги, які привели до мрії: які збірній достроково вийшли на Євро-2024

У п'ятницю, 13 жовтня, відбулась чергова порція матчів у відборі до Євро-2024. Одразу три збірні достроково забезпечили собі вихід у фінальну частину чемпіонату Європи.

Відбір до Євро-2024 триватиме до листопада 2023 року, але вже у жовтні стали відомі імена перших збірних, які доєднались у фінальній частині футбольного свята до його господарки – Німеччини. Нагадаємо, що країна-господарка автоматично потрапляє на чемпіонат Європи, пише 24 Канал.

До теми Відбір на Євро-2024: календар матчів та турнірна таблиця

Перемоги 6-го туру, які вивели на чемпіонат Європи

Збірна Бельгії навіть у меншості зуміла переграти Австрію на виїзді 2:3 та достроково вийти на Євро-2024. Дубль у тому поєдинку оформив вінгер бельгійців Додо Лукебакіо, а переможний гол для гостей оформив Ромелу Лукаку.

Бельгія після 6-ти турів набрала 16 очок. Другою йде Австрія, у якому на 3 бали менше, аніж у лідера групи "F".

Поповнила цей список збірних на Євро-2024 ще дві національні команди – Франції та Португалії. Французи двічі протягом двох таймів відзначились у воротах Нідерландів. Дубль оформив Кіліан Мбаппе. Лише на 83-й хвилині Квіліндсхі Гартман скоротив відставання господарів до одного голу, але на більше нідерландців не вистачило – 1:2.

Французи із 18 очками одноосібно лідирують у групі "В" після 6-ти турів. Найближчим конкурентом їх є Греція, яка набрала 12 балів.

Не менше цікавою була гра 6-го туру, у якій Португалія приймала Словаччину. Вже у першому таймі голи Гонсалу Рамуша та Кріштіану Роналду забезпечили господарям комфортні 2:0 на табло. Однак словаки не здались та двічі змогли впритул наблизитись у рахунку. Могла бути у матчі навіть бойова нічия, якби не другий гол Роналду у ворота Словаччини на 72-й хвилині зустрічі. Кріштіану оформив дубль та достроково вивів свою збірну на чемпіонат Європи, який у 2024-му році відбудеться у Німеччині – 3:2.

Португалія без втрат очок та з 21 балом в активі йде на першому місці у групі "J". Другу позицію посідає якраз Словаччина – 13 пунктів.

Хто вийшов на Євро-2024

Німеччина (господарка турніру)

Португалія

Франція

Бельгія

Свій матч у відборі на Євро-2024 14 жовтня проведе й Україна, яка прийме у Празі Північну Македонію. Початок зустрічі о 16:00 (за Києвом).