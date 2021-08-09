Хто з українців і скільки заробив на Олімпіаді-2020: суми призових

Збірна України на Олімпіаді-2020 в Токіо здобула 19 медалей. Кожен з призерів Олімпіади отримає від держави призові. Загалом держава виплатить понад 49 мільйонів гривень.

Ще перед початком Олімпіади-2020 було відомо, скільки можуть отримати спортсмени за здобуття медалей на Олімпіаді.

золото – 125 тисяч доларів

срібло – 80 тисяч доларів

бронза – 55 тисяч доларів

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Варто додати, що такі ж призові були і під час Олімпіади в Ріо-2016. При цьому суми теж були в доларах, але за п'ять років курс гривні до американської валюти дещо змінився.

Варте уваги! Кожна країна сама встановлює скільки платити призерам Олімпіади за здобуті нагороди. В Токіо-2020 найбільшу суму призових за золоту медаль платили в Сінгапурі – 738 тисяч доларів. От тільки представники цієї країни не здобули жодної медалі.

На Олімпіаді-2020 збірна України здобула 19 медалей – одну золоту, шість срібних та 12 бронзових медалей. Однак варто відзначити, що одну зі срібних медалей здобули Людмила Лущан та Анастасією Четверікова у каное-двійці. А бронзові нагороди в нас отримали синхроністки Анастасія Савчук та Марта Федіна у парі. Вони ж здобули бронзові нагороди й в команді артистичного плавання разом з Єлизаветою Яхно, Владиславою Алексіївою, Мариною Алексіївою, Аліною Шинкаренко, Ксенією Сидоренко та Катериною Резнік. Для усіх учасників командних видів спорту передбачена повна сума призових.

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Скільки грошей отримали спортсмени

Найбільше призових отримали двоє спортсменів – плавець Михайло Романчук та веслувальниця Людмила Лузіна. Обоє на Олімпіаді-2020 здобули по одній срібній та одній бронзовій медалі. Тому вони загалом отримали по 135 тисяч доларів. Третє місце в цьому рейтингу – у переможця Оліміпади-2020 Жана Беленюка, який за золоту медаль отримав 125 тисяч доларів.

Михайло Романчук (плавання) – 135 тисяч доларів Людмила Лузан (веслування) – 135 тисяч доларів Жан Беленюк (греко-римська боротьба) – 125 тисяч доларів Анастасія Савчук (артистичне плавання) – 110 тисяч доларів Марта Фєдіна (артистичне плавання) – 110 тисяч доларів Парвіз Насібов (греко-римська боротьба) – 80 тисяч доларів Анжеліка Терлюга (карате) – 80 тисяч доларів Анастасія Четверікова (веслування) – 80 тисяч доларів Олександр Хижняк (бокс) – 80 тисяч доларів Олена Старікова (велоспорт) – 80 тисяч доларів Дар'я Білодід (дзюдо) – 55 тисяч доларів Ігор Рейзлін (фехтування на шпагах) – 55 тисяч доларів Олена Костевич (кульова стрільба) – 55 тисяч доларів Олег Омельчук (кульова стрільба) – 55 тисяч доларів Еліна Світоліна (теніс) – 55 тисяч доларів Алла Черкасова (вільна боротьба) – 55 тисяч доларів Ірина Коляденко (вільна боротьба) – 55 тисяч доларів Станіслав Горуна (карате) – 55 тисяч доларів Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – 55 тисяч доларів Єлизавета Яхно (артистичне плавання) – 55 тисяч доларів Владислава Алексіїва (артистичне плавання) – 55 тисяч доларів Марина Алексіїва (артистичне плавання) – 55 тисяч доларів Аліна Шинкаренко (артистичне плавання) – 55 тисяч доларів Ксенія Сидоренко (артистичне плавання) – 55 тисяч доларів Катерина Резнік (артистичне плавання) – 55 тисяч доларів

Загалом з держбюджету українським спортсменам буде виплачено 1,84 мільйона доларів. Або ж 49,29 мільйона гривень.



Українські призери Олімпіади-2020 / Ілюстрація 24 каналу