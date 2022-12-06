Поки Світоліна зайнята материнством: хто з українок виступить на Australian Open-2023

Став відомий заявковий лист учасниць на основну сітку Australian Open-2023. Участь у турнірі гарантували Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

Для Калініної це буде п'ятий поспіль Australian Open. Також вона вдруге до ряду зіграє в основній сітці. Костюк ж вшосте виступить на австралійському мейджорі і вчетверте в основній сітці.

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Катерина Байндль та Даяна Ястремська посідають друге та третє місце у списку альтернативних учасниць.

Трішки про турнір

Australian Open – найбільший тенісний турнір Австралії. Також турнір – перший в серії змагань Великого шлему в календарному році, які відбуваються у січні в Мельбурні, другому місті Австралії. Турнір проводять з 1905 року.

ігри відбуваються в Мельбурн-Парку, який був побудований в 1988 спеціально для турніру.

Остання чемпіонка Australian Open стала австралійка Ешлі Барті в 2022. Вона стала першою тенісисткою з "країни-континенту", починаючи з 1978 року, яка вигравала цей турнір.